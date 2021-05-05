Медведев – о победе над Давидовичем-Фокиной: Был отрезок, когда вовсе не хотелось играть

25-летний российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от прошедшего матча с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

— Матч получился трудным, не стану этого скрывать. Но я доволен победой. Я предполагал, что получится очередной матч на грунте, в котором у тебя будет 25 брейк-пойнтов, у соперника – один, но ты все равно проиграешь. Был отрезок матча, когда вовсе не хотелось играть. Но я обязан был закончить матч победой. Так и вышло. Считаю, что я заслужил это, — приводит слова третьей ракетки мира Tennis TV.

Добавим, что за выход в 1/4 финала турнира Медведев сразится с Кристианом Гариным из Чили.