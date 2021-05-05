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05 мая 15:44
автор: Артем Спиридонов

Хачанов и Рублев завершили выступление в парном разряде на «Мастерсе» в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев во втором круге парного разряда турнира ATP 1000 в Мадриде со счетом 3:6, 2:6 проиграли испано-аргентинскому дуэту Марсель Гранольерс/Орасио Себальос.

Россияне выполнили один эйс, ни разу не ошиблись на подаче и не сумели воспользоваться единственной попыткой для взятия чужой подачи.

Соперники наших спортсменов один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали все три брейк-пойнта.

Добавим, что Рублев продолжает выступление в одиночном разряде. За выход в третий круг соревнований он сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Джон Изнер (США).

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