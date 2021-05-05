Владимир Камельзон: Изначально я думал, что Карацев не пройдет Шварцмана

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал исход прошедшей встречи.

— Карацев выиграл потрясающий матч. Шварцман — известная аргентинская звезда. Изначально я думал, что Аслан не пройдет Шварцмана, потому что тот и ногами хорошо работает, и мяч может держать до посинения. Но для нашего Карацева, который обыграл первую ракетку мира, ничего не страшно, — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинале турнира в Белграде, прошедшего в апреле этого года, Карацев впервые в карьере обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Добавим, что за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде россиянин сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.