Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв Мухову

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде в двух сетах (7:6, 7:6) победила представительницу Чехии Каролину Мухову.

Россиянка ни разу не подала навылет, два раза ошиблась на подаче и реализовала все четыре брейк-пойнта.

Мухова по разу сделала эйс, двойную ошибку и воспользовалась четырьмя попытками из 11-ти для взятия подачи соперницы.

За выход в финал Павлюченкова поборется с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Элизе Мертенс (Бельгия).