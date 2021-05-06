Карацев не смог выйти в 1/4 финала турнира в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев завершил свои выступления на турнире в Мадриде, уступив представителю Казахстана Александру Бублику в двух сетах – 4:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 15 минут. На счету Карацева, занимающего 27-е место в рейтинге ATP, один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми. Его соперник оформил 14 подач навылет, допустил восемь двойных и реализовал три брейка из седьми.

В следующем круге Бублик, являющийся 44-й ракеткой мира, сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо со Стефаносом Циципасом из Греции.