Медведев не смог выйти в четвертьфинала Мастерса в Мадриде, уступив Гарину

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Мадриде проиграл чилийцу Кристиану Гарину со счетом 4:6, 7:6, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Чилиец был лучше соперника как на подаче, так и на приеме. Гарин совершил шесть подач навылет, при одной двойной ошибке, а также реализовал три брейкпоинта из девяти.

Медведев подал четыре эйса, сделал три двойных ошибки и заработал один брейкпоинт, который не смог реализовать.

В четвертьфинале Гарин сыграет с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и аргентинцем Федерико Дельбонисом.