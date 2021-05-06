Шамиль Тарпищев: Медведеву надо набирать форму

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что главной причиной поражения Даниила Медведева в матче с Кристианом Гарином является недостаток формы.

Напомним, что для Медведева турнир в Мадриде стал первым после того, как он вынуждено приостановил выступление в туре из-за заболевания коронавирусом.

«Он не тренирован, было много ошибок в задней линии. Сейчас Даниил не в форме. Ничего страшного в этом нет, надо готовиться и набирать ее. Любой турнир важен, но сейчас идет подготовительный период. Главное — не результат, а формирование технико-тактических вариантов, чтобы выступить на «Роллан Гарросе», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.