Грачева вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Мало

Россиянка Варвара Грачева стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA 125 во французском Сан-Мало.

Сегодня Грачева проводила матч против соперницы из Болгарии Виктории Томовой. Варвара выиграла первый сет 6:4, а по ходу второй партии при счете 5:5 Томова прекратила борьбу из-за травмы.

Встреча продлилась 1 час и 38 минут. Никто из соперниц ни разу не подал на вылет. Томова допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Грачева обошлась без двойных ошибок, а также выиграла пять из своих 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале россиянка сыграет с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон.