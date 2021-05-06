Надаль стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Мадриде, обыграв Попырина

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух сетах обыграл представляющего Австралию Алексея Попырина – 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час и 19 минут.

Попырин сделал восемь эйсов при четырех двойных ошибках, а также реализовал один брейк-пойнт из шести.

Надаль лишь один раз подал на вылет, но при этом обошелся без двойных ошибок, а также выиграл четыре гейма на подаче соперника при шести брейк-пойнтах.

В четвертьфинале испанец сыграет с победителем сегодняшнего матча Дэниела Эванса (Великобритания) и Александра Зверева (Германия).