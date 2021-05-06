Рублев не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в Мадриде, проиграв Изнеру

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в Мадриде проиграл американцу Джону Изнеру со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Основным ключом к победе стала подача, американец подал 29 эйсов, когда у россиянина не было подач навылет. Также Изнер совершил меньше двойных ошибок чем Рублев: три против четырех.

Американец победил при том, что у него не было ни одного брейкпоинта. Россиянин напротив два раза взял подачу соперника, имея три брейкпоинта.

В четвертьфинале Изнер сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который ранее обыграл австралийца Алекса Де Минора.