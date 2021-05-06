Циципас проиграл в третьем круге Мастерса в Мадриде Рууду

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде, проиграв в третьем круге норвежцу Касперу Рууду со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

Матч продолжался 1 час 35 минут.

За игру у обоих теннисистов был один брейкпоинт, которым во втором сете воспользовался Рууд.

Также на счету норвежца четыре эйса и одна двойная ошибка. Циципас пять раз подал навылет и сделал три двойных ошибки.

В четвертьфинале Рууд сыграет с представителем сборной Казахстана Александром Бубликом, который ранее в двух сетах переиграл россиянина Аслана Карацева.