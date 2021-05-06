Зверев вышел в четвертьфинал Мастерса в Мадриде, где сыграет с Надалем

Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге турнира в Мадриде победил британца Даниэля Эванса со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 38 минут.

Зверев был лучше как на подаче, так и на приеме. На его счету семь эйсов при шести двойных ошибках и два реализованных брейкпоинта из четырех.

Эванс не отличился ни подачами навылет ни двойными ошибками и смог один раз взять подачу соперника, имея на это две возможности.

В четвертьфинале соперником Зверева будет испанец Рафаэль Надаль, ранее победивший австралийца Алексея Попырина.