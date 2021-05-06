Павлюченкова проиграла Соболенко в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

В полуфинале турнира категории «Мастерс» в Мадриде россиянка Анастасия Павлюченкова уступила сопернице из Белоруссии Арине Соболенко в двух сетах – 2:6, 3:6.

Матч продлился 1 час и 3 минуты.

Соболенко сделала четыре эйса при двух двойных ошибках, а также выиграла четыре брейк-пойнта из пяти.

Павлюченкова ни разу не подала на вылет, допустив три двойные ошибки и реализовав один брейк-пойнт из трех.

7 мая Соболенко сыграет в финале с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая сегодня обыграла испанку Паулу Бадосу (6:4, 6:3).