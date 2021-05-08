Потапова вышла в финал квалификации турнира в Риме, обыграв Гаспарян

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Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Нант 1 Бордо 0 П1 1.27 Х 6.10 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Вюрцбургер Кик 0 Оснабрюк 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.33
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 28' Фортуна 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.81 Х 3.20 П2 5.30
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Уфа 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 2.95 П2 2.45
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 29' Гройтер Фюрт 1 Карлсруэ 1
Англия - Чемпионшип не начался Блэкберн Ровер 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Англия - Чемпионшип не начался Кардифф Сити 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.50
Англия - Чемпионшип не начался Мидлсбро 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.30
Англия - Чемпионшип не начался Дерби Каунти 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.20
Англия - Чемпионшип не начался Ковентри Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
Англия - Чемпионшип не начался Уотфорд 0 Суонси Сити 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 4.10 Х 3.90 П2 1.87
Англия - Чемпионшип не начался Ноттингем Форе 0 Престон Норт Э 0 П1 2.24 Х 3.40 П2 3.40
Англия - Чемпионшип не начался Куинз Парк Рей 0 Лутон Таун 0
Англия - Чемпионшип не начался Бристоль Сити 0 Брентфорд 0 П1 8.20 Х 5.30 П2 1.38
Англия - Чемпионшип не начался Борнмут 0 Сток Сити 0 П1 1.52 Х 4.40 П2 6.60
Англия - Чемпионшип не начался Барнсли 0 Норвич Сити 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Англия - Чемпионшип не начался Рединг 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.88 Х 4.00 П2 3.90
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Леванте 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Болонья 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Наполи 0 П1 5.80 Х 4.50 П2 1.56
Россия - Премьер-Лига 16:30 Локомотив М 0 Динамо М 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Рубин 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.38
Англия - Премьер-лига 17:00 Шеффилд Юнайте 0 Кристал Пэлас 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 17:15 Барселона 0 Атлетико М 0 П1 1.78 Х 3.90 П2 4.80
Португалия - Сегунда 17:30 Фейренсе 0 УД Оливейренсе 0
Болгария - Первая лига 17:45 Лудогорец 0 Локомотив Пл 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Лорьян 0 П1 1.42 Х 5.10 П2 7.30
Италия - Серия А 19:00 Интер М 0 Сампдория 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Португалия - Сегунда 19:00 Бенфика Б 0 Ковильян 0
08 мая 13:32
автор: Владислав Корегин

Потапова вышла в финал квалификации турнира в Риме, обыграв Гаспарян

В решающем матче россиянка сыграет против Бернарды Перы из США.

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела барьер полуфинала квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме.

76-я ракетка мира одержала победу над своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян, занимающей 98-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:4, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 42 минуты. На счету победительницы четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница не смогла оформить ни одного эйса, допустила шесть двойных и реализовала пять брейков из восьми.

В финале Потапова сыграет с американкой Бернардой Перой, обыгравшей другую представительницу России – Людмилу Самсонову – 6:3, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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