Потапова вышла в финал квалификации турнира в Риме, обыграв Гаспарян

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела барьер полуфинала квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме.
76-я ракетка мира одержала победу над своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян, занимающей 98-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:4, 7:6 (7:1).
Матч продолжался 1 час 42 минуты. На счету победительницы четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница не смогла оформить ни одного эйса, допустила шесть двойных и реализовала пять брейков из восьми.
В финале Потапова сыграет с американкой Бернардой Перой, обыгравшей другую представительницу России – Людмилу Самсонову – 6:3, 6:4.
источник: «Советский спорт»