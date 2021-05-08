Веснина не сумела пробиться в финал квалификации турнира в Риме, проиграв Зигемунд

Российская теннисистка Елена Веснина в полуфинале квалификации турнира WTA 1000 в Риме в двух сетах (3:6, 3:6) проиграла немецкой спортсменке Лауре Зигемунд.

Веснина выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и воспользовалась одной попыткой из семи для взятия подачи соперницы.

Немка сделала три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Добавим ,что за выход в основную сетку турнира Зигемунд поборется с представительницей Австралии Айлой Томлянович.