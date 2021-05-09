Звонарева пробилась в основную сетку турнира в Риме, обыграв Младенович

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в основную сетку турнира в Риме. В финале квалификации она обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 6:2, 7:5.

Соперницы провели на корте один час и 34 минуты. Во второй партии Звонарева уступала 0:4, но сумела переломить ход игры и довести матч до победы. На счету 36-летней россиянки, занимающей 114-е место в рейтинге WTA, одна подача навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Ее соперница, располагающаяся в рейтинге на 55-й строчке, оформила один эйс, допустив при этом семь двойных ошибок, а также реализовала один брейк из пяти.

Отметим, что в турнире категории WTA-1000, который пройдет в Риме с 10 по 16 мая, Россию помимо Звонаревой представят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.