Состав женской сборной России на Олимпийские игры сформируют по итогам «Ролан Гаррос»

«У девочек состав сборной будет определен после «Ролан Гаррос», этот турнир - ключевой. Реально на попадание в состав претендует семь человек. Анастасия Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио», - приводит ТАСС слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о ситуации в женской сборной.

Ранее было объявлено, что в составе мужской сборной страны выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Напомним, XXXII Летние Олимпийские Игры пройдут в столице Японии - Токио с 23 июля по 8 августа.