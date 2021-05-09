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Швейцария - Национальная лига - плей-офф не начался Женева-Серветт 0 Цуг 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+3' Ренн 1 ПСЖ 1
НБА - регулярный чемпионат перерыв Лос-Анджелес К 54 Нью-Йорк Никс 56 П1 1.50 П2 2.60
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 67' Варзим 0 Пенафиел 2 П1 28.0 Х 15.0 П2 1.03
Аргентина - Примера не начался Колон 0 Унион 0 П1 2.15 Х 3.10 П2 3.50
Аргентина - Примера не начался Ланус 0 Тальерес 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 2.75
Аргентина - Примера не начался Уракан 0 Индепендьенте 0 П1 3.80 Х 2.95 П2 2.15
Аргентина - Примера 03:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Атлетико Сармь 0
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.75 Х 3.60 П2 5.00
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 14.0 Х 5.00 П2 1.29
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.39 Х 4.20 П2 11.5
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.47 Х 3.90 П2 9.10
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.31 Х 5.80 П2 11.0
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.48 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.10
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.65 Х 3.90 П2 5.50
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.72 Х 3.30 П2 6.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.40
09 мая 23:18
автор: Владислав Корегин

Зверев стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале Берреттини

Встреча продлилась 2 часа 42 минуты.

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Мадриде со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. На счету Зверева, занимающего шестое место в рейтинге ATP, пять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник оформил семь подач навылет, допустил одну двойную и реализовал один брейк из трех.

Отметим, что этот титул стал для 24-летнего немца 15-м в карьере.

источник: «Советский спорт»
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