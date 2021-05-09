Зверев стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале Берреттини

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Мадриде со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. На счету Зверева, занимающего шестое место в рейтинге ATP, пять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник оформил семь подач навылет, допустил одну двойную и реализовал один брейк из трех.

Отметим, что этот титул стал для 24-летнего немца 15-м в карьере.