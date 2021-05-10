Медведев вернул себе вторую строчку в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев, дошедший до третьего круга Мастерса в Мадриде, вернулся на вторую строчку в рейтинге, набрав 9780 очков. Испанец Рафаэль Надаль вновь оказался на третьем месте (9630).
Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой седьмую позицию. Карен Хачанов сместился вниз на одну строчку и теперь занимает 24-е место, Аслан Карацев по-прежнему располагается на 27-й строке. Напомним, лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович (11463).
Рейтинг АТР от 10 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11463 очка,
2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9780,