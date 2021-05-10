Павлюченкова поднялась на 31-е место в чемпионской гонке WTA

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 46 позиций в обновленном рейтинге чемпионской гонки WTA.
Лучшей из россиянок является Вероника Кудерметова, занимающая седьмое место в рейтинге.
Чемпионская гонка WTA, версия от 10 мая:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 3121 очко
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 2465
3 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) - 2422
4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 1980
5 (4). Дженнифер Брэди (США) - 1618
6 (6). Элизе Мертенс (Бельгия) - 1576
7 (7). Вероника Кудерметова (Россия) - 1417
8 (14). Каролина Мухова (Чехия) - 1126
9 (8). Элина Свитолина (Украина) - 1126
10 (9). Джессика Пегула (США) - 1126
14 (11). Дарья Касаткина (Россия) - 1026
29 (26). Екатерина Александрова (Россия) - 647
31 (77). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 598
41 (40). Анастасия Потапова (Россия) - 426
48 (46). Маргарита Гаспарян (Россия) - 387
51 (47). Светлана Кузнецова (Россия) - 372
53 (52). Вера Звонарева (Россия) - 360
68 (63). Людмила Самсонова (Россия) - 263
77 (74). Анастасия Гасанова (Россия) - 223
89 (82). Камилла Рахимова (Россия) - 173
92 (87). Анна Калинская (Россия) - 168
98 (92). Варвара Грачева (Россия) - 155.