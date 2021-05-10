Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Кечмановича

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира ATP 1000 серба Миомира Кечмановича в двух сетах (7:6, 6:4).

Россиянин пять раз подал навылет, трижды ошибся на своей подаче и реализовал два брейк-пойнта из трех.

Кечманович по разу сделал эйс и двойную ошибку и воспользовался одной попыткой из трех для взятия подачи соперника.

За выход в третий круг турнира Карацев сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым, который пропускал первый раунд соревнований, имея третий номер посева.