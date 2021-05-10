Шамиль Тарпищев: Для Медведева матч против Карацева будет тяжелым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящей встрече двух российских спортсменов.
— Для Медведева матч против Карацева будет тяжелым. Интересно будет смотреть. Даня еще не вработался после болезни. Аслан сейчас в лучшей форме. Для обоих это будет тяжелая игра, неприятная. У Карацева сейчас лучшие результаты на грунте в карьере. Но классом Даня выше. Другой момент, что Аслан находится в очень крутой психологической форме, ему легче играть, — сказал Тарпищев, — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Стоит добавить, что российские теннисисты встретятся на корте 12 мая.
источник: Чемпионат.com