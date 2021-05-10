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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Кьево 2 Асколи 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Порденоне 1 Козенца 0 П1 1.14 Х 7.50 П2 24.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Пескара 0 Салернитана 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Пиза 3 Виртус Энтелла 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Виченца 1 Реджана 1 П1 3.80 Х 1.55 П2 7.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Эмполи 2 Лечче 1 П1 1.15 Х 7.30 П2 22.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Монца 0 Брешия 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' СПАЛ 0 Кремонезе 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Читтаделла 1 Венеция 1 П1 5.20 Х 1.50 П2 5.00
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Реджина 0 Фрозиноне 4
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 10' Урал 0 Ростов 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.32 Х 5.80 П2 10.5
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.22 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
10 мая 15:32
автор: Артем Спиридонов

Шамиль Тарпищев: Для Медведева матч против Карацева будет тяжелым

Аслан Карацев победил в первом круге серба Миомира Кечмановича (7:6, 6:4) и вышел на своего соотечественника Даниила Медведева.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящей встрече двух российских спортсменов.

— Для Медведева матч против Карацева будет тяжелым. Интересно будет смотреть. Даня еще не вработался после болезни. Аслан сейчас в лучшей форме. Для обоих это будет тяжелая игра, неприятная. У Карацева сейчас лучшие результаты на грунте в карьере. Но классом Даня выше. Другой момент, что Аслан находится в очень крутой психологической форме, ему легче играть, — сказал Тарпищев, — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Стоит добавить, что российские теннисисты встретятся на корте 12 мая.

источник: Чемпионат.com
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