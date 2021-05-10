Евгений Кафельников: Карацев на грунте сейчас сильнее Медведева

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своих ожиданиях от матча второго круга между Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым на турнире в Риме.

«Никто не застрахован от таких встреч на ранней стадии. Один сеяный, второй – нет. Ничего с этим не сделаешь, таков жребий. Даже не знаю, чего и ждать от их противостояния. Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте – это факт. Счет их личных встреч в пользу Аслана не имеет значения. Они встречались давно, Даня тогда еще не был таким классным игроком. Но, конечно, победный опыт над Медведевым придаст уверенности Карацеву. Он знает, как нейтрализовать сильные стороны Даниила. Поэтому даю 50 на 50. Будет открытый и равный матч без ярко выраженного фаворита», – цитирует Кафельникова Sport24.

Напомним, матч Карацева и Медведева состоится 11 мая. Начало – в 11.00 по московскому времени.