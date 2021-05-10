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Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Эмполи 2 Лечче 1 П1 1.15 Х 7.30 П2 22.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Читтаделла 1 Венеция 1 П1 5.20 Х 1.50 П2 5.00
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Кьево 2 Асколи 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Пиза 3 Виртус Энтелла 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Монца 0 Брешия 2
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Реджина 0 Фрозиноне 4
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Виченца 1 Реджана 1 П1 3.80 Х 1.55 П2 7.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' СПАЛ 0 Кремонезе 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Порденоне 1 Козенца 0 П1 1.14 Х 7.50 П2 24.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Пескара 0 Салернитана 2
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 10' Урал 0 Ростов 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.32 Х 5.80 П2 10.5
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.22 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
10 мая 15:56
автор: Евгений Лиманский

Евгений Кафельников: Карацев на грунте сейчас сильнее Медведева

Аслан Карацев победил в первом круге турнира в Риме серба Миомира Кечмановича (7:6, 6:4) и вышел на своего соотечественника Даниила Медведева.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своих ожиданиях от матча второго круга между Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым на турнире в Риме.

«Никто не застрахован от таких встреч на ранней стадии. Один сеяный, второй – нет. Ничего с этим не сделаешь, таков жребий. Даже не знаю, чего и ждать от их противостояния. Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте – это факт. Счет их личных встреч в пользу Аслана не имеет значения. Они встречались давно, Даня тогда еще не был таким классным игроком. Но, конечно, победный опыт над Медведевым придаст уверенности Карацеву. Он знает, как нейтрализовать сильные стороны Даниила. Поэтому даю 50 на 50. Будет открытый и равный матч без ярко выраженного фаворита», – цитирует Кафельникова Sport24.

Напомним, матч Карацева и Медведева состоится 11 мая. Начало – в 11.00 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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