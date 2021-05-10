Хачанов не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на турнире серии «Мастерс» в Риме, уступив в первом круге представителю Аргентины Федерико Дельбонису со счетом 6:3, 4:6, 0:6.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. 24-летний Хачанов, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, оформил четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету его соперника четыре подачи навылет, четыре двойных, а также четыре реализованных брейка из 12.

В следующем круге Дельбонис, являющийся 64-й ракеткой мира, сыграет против Давида Гоффена из Бельгии.