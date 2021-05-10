Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Риме, проиграв Пегуле

24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира WTA 1000 в Риме проиграла в двух сетах (5:7, 3:6) американке Джессике Пегуле.

Касаткина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Пегула не выполнила ни одного эйса, трижды ошибалась на подаче и воспользовалась шестью попытками из девяти для взятия чужой подачи.

Во втором круге американка сразится с представительницей Японии Наоми Осакой, которая пропускала первый круг, имея второй номер посева на турнире.