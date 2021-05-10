Звонарева обыграла Макхэйл и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге турнира в Риме в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл - 6:3, 6:0.

40-я ракетка мира шесть раз подала навылет при трех двойных ошибках и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Макхэйл не смогла выполнить эйсы, дважды ошибалась на подаче и воспользовалась двумя попытками из четырех для взятия подачи соперницы.

Во втором круге турнира россиянка сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая ранее переиграла полячку Магду Линетт - 1:6, 6:0, 6:2.