Хачанов и Рублев снялись с турнира в Риме

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев снялись с турнира серии «Мастерс» в Риме в парном разряде, сообщает пресс-служба соревнований.

Как информирует источник, причиной стала травма плеча у Хачанова.

Напомним, в 1/16 финала россияне должны были встретиться с поляком Лукашем Куботом и хорватом Франко Скугором.

Добавим, что в начале мая Хачанов и Рублев проиграли во втором круге парного разряда турнира ATP 1000 в Мадриде испано-аргентинскому дуэту Марсель Гранольерс/Орасио Себальос.