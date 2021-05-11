Надаль пока не знает, примет ли участие в олимпийском турнире в Токио

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, планируют ли участвовать в турнире на Олимпийских играх в Токио.

«Не знаю, буду ли я выступать на Олимпиаде. У меня не было бы сомнений в привычных условиях, все знают, как это важно для меня. Посмотрим, что произойдет, поэтому мы должны быть гибкими», — цитирует третью ракетку мира журналист Саша Озмо в своем твиттере.

Напомним, 34-летний Надаль – олимпийский чемпион 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде и 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в парном разряде.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/tennis/news-4345663-rafael-nadal-ne-znayu-budu-li-ya-igrat-na-olimpiade-v-tokio.html?utm_source=copypaste

Напомним, что Надаль завоевал золотую медаль Олимпиады 2008 года в Пекине. В финале одиночного турнира испанец переиграл чилийца Фернандо Гонсалеса.

В 2016 года в Рио-де-Жанейро Надаль стал олимпийским чемпионом в парном разряде вместе с Марко Лопесом.