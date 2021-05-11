Кудерметова переиграла Мертенс и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

За все время игры Кудерметова выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати.

Мертенс допустила девять двойных ошибок и воспользовалась тремя попытками из девяти для взятия подачи соперницы.

Добавим, что во втором круге соревнований россиянка сыграет с француженкой Каролин Гарсия.