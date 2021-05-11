Медведев – о матчах на грунте: Благодаря победам на этом покрытии растет мой рейтинг

25-летний россиянин Даниил Медведев прокомментировал свое выступление на грунтовом покрытии.

— Матчи на грунте всегда будут для меня как качели. Чем больше у меня выигранных матчей, тем лучше. Чем дальше я прохожу на турнире, тем больше очков набираю. У меня нет плана, набрать пять тысяч очков за грунтовый сезон, как это делает Надаль. Но благодаря победам на этом покрытии растет мой рейтинг и моя уверенность в себе, — передает слова Медведева Tennis World USA.

Добавим, что за свою карьеру россиянин завоевал десять титулов в одиночном разряде, в том числе на грунте.