Опелка – о Карацеве: Он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо встречал

Американский теннисист Райлли Опелка поделился мнением о россиянине Аслане Карацеве.

— Очень редко случается, чтобы спортсмен неожиданно в 27 лет выдал свой лучший сезон. Что касается физики, он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо встречал. Его телосложение не сравнится с другими теннисистами. Никогда чего-либо подобного я раньше не видел, — передает слова Опелки AP News.

Добавим, что на проходящем «Мастерсе» в Риме Карацев и Опелка могут встретиться в третьем круге в случае победы россиянина над соотечественником Даниилом Медведевым.

Матч второго круга турнира в Риме Карацев – Медведев был перенесен на среду из-за дождя.