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Россия - Молодёжное первенство 12:00 Академия футбо 0 Тамбов-мол. 0
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Греция - Суперлига 19:30 Арис 0 Панатинаикос 0 П1 1.80 Х 3.50 П2 4.70
Греция - Суперлига 19:30 Олимпиакос 0 ПАОК 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.10
Болгария - Первая лига 19:30 ЦСКА С 0 Лудогорец 0 П1 2.10 Х 3.60 П2 3.10
Греция - Суперлига 19:30 Астерас 0 АЕК Афины 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
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Испания - Примера 20:00 Севилья 0 Валенсия 0 П1 1.46 Х 4.80 П2 7.10
БЕТСИТИ Кубок России 20:00 Локомотив М 0 Крылья Советов 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 21:00 Уэска 0 Атлетик Б 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
12 мая 01:13
автор: Артем Спиридонов

Опелка – о Карацеве: Он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо встречал

Российский теннисист в этом году впервые в карьере завоевал титул на турнире ATP на турнире в Дубае.

Американский теннисист Райлли Опелка поделился мнением о россиянине Аслане Карацеве.

— Очень редко случается, чтобы спортсмен неожиданно в 27 лет выдал свой лучший сезон. Что касается физики, он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо встречал. Его телосложение не сравнится с другими теннисистами. Никогда чего-либо подобного я раньше не видел, — передает слова Опелки AP News.

Добавим, что на проходящем «Мастерсе» в Риме Карацев и Опелка могут встретиться в третьем круге в случае победы россиянина над соотечественником Даниилом Медведевым.

Матч второго круга турнира в Риме Карацев – Медведев был перенесен на среду из-за дождя.

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