Первая ракетка мира Барти вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, обыграв Шведову

Австралийская теннисистка Эшли Барти, возглавляющая рейтинг WTA, во втором круге турнира категории «Мастерс» в Риме обыграла выступающую за Казахстан Ярославу Шведову – 6:4, 6:1.
Матч продлился 1 час и 18 минут.
Барти сделала семь эйсов при трех двойных ошибках, а также реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
Шведова ни разу не подала на вылет, допустила две двойные ошибки и выиграла два гейма на подаче соперницы при шести брейк-пойнтах.
В 1/8 финала Барти сыграет с победителем сегодняшнего матча француженки Каролин Гарсии и россиянки Вероники Кудерметовой.