Тим одержал волевую победу над Фучовичем во втором круге турнира в Риме

Во втором раунде турнира категории «Мастерс» в Риме четвертая ракетка мира австриец Доминик Тим в трех сетах обыграл венгра Мартона Фучовича, уступив в первой партии – 3:6, 7:6 (7:5), 6:0.

Тим дважды подал на вылет, допустив одну двойную ошибку, а также выиграл пять геймов на подаче соперника при 13 брейк-пойнтах.

Фучович сделал лишь один эйс при трех двойных ошибках и реализовал четыре брейк-пойнта из 14.

В 1/8 финала Тим сыграет с победителем сегодняшнего матча двух итальянцев – Джанлуки Магера и Лоренцо Сонего.