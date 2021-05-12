Осака уступила Пегуле в 1/16 финала турнира в Риме

В 1/16 финала турнира категории WTA 1000 в Риме американская теннисистка Джессика Пегула обыграла вторую ракетку мира Наоми Осаку, представляющую Японию – 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 27 минут.

Обе соперницы сделал по четыре эйса. Пегула допустила две двойные ошибки, а также выиграла четыре гейма на подачи Осаки при пяти брейк-пойнтах.

Наоми при одной двойной ошибке сумела реализовать лишь два брейк-пойнта из девяти.

В 1/8 финала Пегула сыграет с россиянкой с Екатериной Александрова, которая преодолела второй раунд без борьбы благодаря отказу американки Дженнифер Брэди.