Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира WTA в Риме, обыграв Гарсию

В третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах одержала победу над француженкой Каролин Гарсией – 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час и 27 минута. Статистика эйсов 7-4 в пользу Кудерметовой. Не допустив ни одной двойной ошибки Вероника реализовала четыре из восьми своих брейк-пойнтов.

Гарсия допустила три двойные ошибки, а также выиграла два брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Кудерметова сыграет с австралийкой Эшли Барти, занимающей первое место в рейтинге WTA.