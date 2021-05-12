Звонарева обыграла Квитову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

В 1/16 финала турнира категории WTA 1000 российская теннисистка Вера Звонарева в трех сетах обыграла соперницу из Чехии Петру Квитову – 6:4, 3:6, 6:4.

Матч продлился 2 часа и 23 минуты.

Звонарева один раз подала на вылет при шести двойных ошибках, а также выиграла семь брейк-пойнтов из восьми.

Десятая ракетка мира Квитова сделала три эйса, допустив три двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала Звонарева сыграет с еще одной чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая ранее одержала победу над Анастасией Севастовой из Латвии (6:2, 6:3).