Карацев в двух сетах обыграл Медведева и вышел в 1/8 финала римского «Мастерса»

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Риме Аслан Карацев обыграл Даниила Медведева в двух сетах – 6:2, 6:4.

Вторая ракетка мира Медведев пять раз подал на вылет, допустив одну двойную ошибку, но не выиграл ни одного гейма на подаче соперника, имея лишь один брейк-пойнт.

Карацев, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, избежав двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Аслан сыграет с американцем Райли Опелкой, который ранее одержал победу над итальянцев Лоренцо Музетти (6:4, 6:4).