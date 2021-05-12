Шамиль Тарпищев: Успех Карацева закономерен и уж точно не сюрприз

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результат прошедшего матча.

— Счет их личных встреч был 2-0 до этого матча, так что успех Карацева закономерен и уж точно не сюрприз. Аслан в порядке сейчас и играет в свой лучший теннис, а Даня - не в порядке после коронавируса. И если физическую форму к Roland Garros он еще наберет, то остаются вопросы с психологией. Могут быть проблемы в этом аспекте, — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Стоит отметить, что 27-летний Карацев лишь в этом году завоевал свой первый титул ATP, победив на турнире в Дубае.