Серена Уильямс проиграла Подороске во втором круге турнира в Риме

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче второго круга турнира в Риме проиграла аргентинке Наде Подороске со счетом 6:7 (6:8), 5:7.

Серена Уильямс, для которой этот матч был тысячным в профессиональной карьере, подала восемь эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала все три брейкпоинта.

Победительница встречи совершила три подачи навылет и такое же количество двойных ошибок, взяв четыре раза подачу соперницы, имея на это шесть возможностей.

В следующем круге Подороска сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая ранее обыграла француженку Кристину Младенович.