Циципас пробился в 1/8 финала римского «Мастерса», обыграв Чилича

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Риме греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах одержал победу над хорватом Марином Чиличем – 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час и 43 минуты.

Оба соперника допустили по две двойные ошибки. Чилич сделал два эйса и не смог реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов.

Циципас трижды подал на вылет, а также выиграл три гейма на чужой подаче при шести брейк-пойнтах.

В 1/8 финала грек сыграет с победителем матча итальянца Маттео Берреттини и австралийца Джона Миллмана.