Звонарева и Веснина вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Вера Звонарева в первом круге турнира WTA 1000 в Риме обыграли российско-китайский дуэт Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань в трех сетах (4:6, 6:4, 10:3).

На счету российского дуэта два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Александрова и Чжаосюань дважды подали навылет, шесть раз ошибались на подаче и воспользовались тремя попытками из девяти для взятия подачи соперниц.

За выход в четвертьфинал турнира Веснина и Звонарева поборются с Николь Меличар из США и нидерландской теннисисткой Деми Схюрс.