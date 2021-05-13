Карацев – о победе над Медведевым: Это был действительно тяжелый матч

Российский теннисист Аслан Карацев оценил свою победу над соотечественником Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме.
Напомним, что 27-летний спортсмен, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, выиграл в двух сетах – 6:4, 6:2.
– Я очень счастлив. Это был действительно тяжелый матч. Медведев является трудным соперником – никогда не знаешь, как сложится игра против Даниила. Он большой игрок, обладающий отличной подачей, но я смог справиться с этим компонентом игры, – цитирует Карацева официальный сайт ATP.
В третьем круге россиянин сыграет с американцем Райлли Опелкой.
источник: ATP