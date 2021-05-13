Александрова уступила американке Пегуле в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свои выступления на турнире в Риме, проиграв в двух сетах представительнице США Джессике Пегуле со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 26-летней Александровой, занимающей 33-е место в рейтинге WTA, одна подача навылет, четыре двойных ошибки, а также четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Ее соперница оформила два эйса, допустила три двойных и реализовала все семь своих брейков в матче.

В следующем круге Пегула сыграет либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с Надей Подорошкой из Аргентины.