Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв Опелке в двух сетах

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Райлли Опелке в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Статистика эйсов – 18:2 в пользу Опелки. При этом 23-летний спортсмен допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету россиянина четыре двойных и ни одного реализованного брейка из двух.

В четвертьфинале американский теннисист сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Федерико Дельбонис (Аргентина).

Отметим, что ранее на турнире Карацев победил своего соотечественника Даниила Медведева со счетом 6:4, 6:2.