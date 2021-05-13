Тарпищев прокомментировал поражение Карацева в матче 1/8 финала турнира в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий после поражения Аслана Карацева в 1/8 финала турнира в Рима от американца Райлли Опелки (6:7, 4:6).

«Карацев сыграл хорошо сегодня, но не справился с подачей Опелки. У Аслана нет опыта таких игр, потому что когда не принимаешь чужую подачу - надо угадывать в какие углы она полетит. Аслан по игре его превосходил. Если убрать подачу, то он лучше играл.

Просто нужен опыт и количество таких матчей. А у Аслана таких встреч не было, он только полтора года играет с элитой мирового тенниса. Поэтому, такое поражение — нормальный, рабочий процесс. Тем более, это не «Ролан Гаррос». В таких матчах опыт и приобретается», - приводит слова руководителя Sport24.

Добавим, что 27-летний теннисист лишь в этом году завоевал свой первый титул ATP, победив на турнире в Дубае.

Напомним, в предыдущем раунде Карацев переиграл еще одного представителя России Даниила Медведева со счетом 6:2, 6:4.