Кудерметова проиграла Барти в 1/8 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в третьем круге турнира в Риме потерпела поражение от Эшли Барти со счетом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час и 19 минут.

Кудерметова сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

Барти девять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Добавим, что в 1/4 финала турнира австралийка сыграет с американкой Кори Гауфф, победившей представительницу Белоруссии Арину Соболенко (7:5, 6:3).