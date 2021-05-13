Кафельников - о поражении Карацева на турнире в Риме: Победа над Медведевым не повлияла на Аслана

Бывший теннисист Евгений Кафельников дал комментарий после поражения Аслана Карацева от американца Райлли Опелки (6:7, 4:6) в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

«Здесь победа над Медведевым совершенно ни при чем. Перед матчем я склонялся к тому, что у Опелки будет небольшое преимущество. К сожалению, так и получилось. Но соперник был примерно равным по классу с Асланом. Игра тоже была абсолютно равной, просто у Опелки был маленький перевес за счет того, что он довольно легко держит свою подачу. Играть против такого соперника очень сложно», - приводит слова Кафельникова Sport24.

Напомним, в предыдущем раунде Карацев переиграл еще одного представителя России Медведева со счетом 6:2, 6:4.

Добавим, что 27-летний теннисист лишь в этом году завоевал свой первый титул ATP, победив на турнире в Дубае.