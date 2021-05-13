Медведев покидает парный турнир в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев в паре с бразильцем Марсело Демолинером на турнире в Риме потерпели поражение от французов Адриана Маннарино и Бенуа Пэра со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Россиянин и бразилец сделали четыре эйса, совершили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи.

На счету французов - три эйса, три двойных ошибки, три брейк-пойнта из семи.

Напомним, что в одиночном разряде Медведев проиграл еще одному представителю России Карацеву.