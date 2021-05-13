Кудерметова и Гауфф вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с американкой Кори Гауфф в 1/8 финала турнира в Риме обыграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада)/Эйжа Мухаммад (США) со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Кудерметова и Гауфф не сделали ни одного эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми.

На счету Дабровски и Мухаммад - один эйс, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Добавим, что за выход в полуфинал россиянка и американка поборются с парой Шэрон Фичмен (Канада)/Джулианой Олмос (Мексика).