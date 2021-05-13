Надаль с трудом обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

В 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Риме испанец Рафаэль Надаль, уступив в первом сете, обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Победитель был определен на тай-брейке третьей партии. Итоговый счет 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира Надаля.

Рафаэль сделал два эйса при двух двойных ошибках, а также реализовал четыре брейк-пойнта из 14.

Шаповалов 12 раз подал на вылет, допустил пять двойных ошибках, а также выиграл пять геймов на подаче соперника при десяти возможностях.

В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем матча Александра Зверева (Германия) и Кея Нисикори (Япония).